В Ужгороді гілка обвалилася на відвідувачів кафе (фото)

Кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня тяжкості

У четвер ввечері, 24 червня, в Ужгороді на відвідувачів кафе, які сиділи на літньому майданчику, впала величезна гілка дерева. Про це повідомив на сторінці в Telegram журналіст Віталій Глагола.

Відомо, що внаслідок інциденту постраждали кілька осіб.

«На щастя всі залишилися живі. Кілька відвідувачів отримали травми середнього ступеня тяжкості. У однієї з відвідувачок – рвана рана ноги та забій ребер. Більшість відбулися синцями та подряпинами», – розповів журналіст.

Нагадаємо, в Полтаві відвідувачі літнього майданчика встигли зайти всередину кафе за кілька секунд до того, як дерево впало на їхнє місце відпочинку.

Додамо, що днями у центрі Львова на семирічного хлопчика впало дерево. Наразі його стан стабілізувався, але дитина досі перебуває в реанімації.

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