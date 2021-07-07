Росія заявила про перехоплення американського літака над Чорним морем

Росія підняла у повітря два винищувачі Су-30

За інформацією російської сторони, літак нібито наближався до «державного кордону» Росії в Чорному морі

Російські винищувачі Су-30 6 липня перехопили військовий літак США. Його супроводжували над акваторією Чорного моря. Про це повідомляє «Тасс».

«Для впізнання повітряної мети і недопущення порушення державного кордону РФ в повітря були підняті два винищувачі Су-30 зі складу чергових сил морської авіації і протиповітряної оборони Чорноморського флоту», – заявили в російському Міноборони.

Також повідомляється, що літак ідентифікували як Boeing P-8 Poseidon і супроводили його над акваторією Чорного моря. Крім того, за уточненими даними РФ, це американський літак.

За інформацією російської сторони, літак нібито наближався до «державного кордону» Росії в Чорному морі.

Як повідомлялося раніше, військові РФ мали намір посилити угруповання кораблів в акваторії Чорного моря на тлі навчань Sea Breeze 2021.

Водночас командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключав провокацій російських військових, чиї кораблі перебувають вздовж узбережжя Криму, на тлі багатонаціональних військових навчань »Сі Бриз-2021», які стартували наприкінці червня в Одесі.

Під час навчань відпрацьовують бойові дії на морі, на суші та в повітрі, в тому числі висадка десанту, протичовнова і протиповітряна боротьба.

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