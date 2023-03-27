Головна Новини
search button user button menu button

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
фото ілюстративне

Безпілотний літаючий апарат ворога українські військові знищили за допомогою дрона Mavic

Українські військові за допомогою дрону Mavic знищили російський БПЛА, який займався корегуванням ворожої артилерії.


«Відважний «сержант Mavic», боронячи рідну землю від окупанта, ціною власного здоров'я знищив ворожий дрон, який корегував ворожу артилерію», –  йдеться в повідомленні.

Як додали військові, сам «сержант» евакуйований та йому надають медичну допомогу по відновленню зору.

Зазначимо, напередодні, Збройні сили України збили рідкісний ворожий безпілотник: Генштаб назвав модель

Окрім цього, контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)

Теги: війна безпілотник військові ворог відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
ISW вказав, що змусить Путіна розпочати переговори на умовах України
56K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
26K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
22K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
18K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ
18K
Стали відомі нові деталі смерті російського командира, який організував Іловайський котел

Новини

Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)
Сьогодні, 12:17
Ворог веде штурмові дії в районах трьох міст – Генштаб
Сьогодні, 06:28
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту