Сили оборони знищили безпілотник, що корегував роботу ворожої артилерії (відео)

Безпілотний літаючий апарат ворога українські військові знищили за допомогою дрона Mavic

Українські військові за допомогою дрону Mavic знищили російський БПЛА, який займався корегуванням ворожої артилерії.

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«Відважний «сержант Mavic», боронячи рідну землю від окупанта, ціною власного здоров'я знищив ворожий дрон, який корегував ворожу артилерію», – йдеться в повідомленні.

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Як додали військові, сам «сержант» евакуйований та йому надають медичну допомогу по відновленню зору.

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