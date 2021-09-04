Сили опору в Панджшері заявили про знищення сотень талібів

Сили опору продовжують протистояти талібам і заявляють про великі втрати серед бойовиків

Захисники афганської провінції Панджшер повідомляють про знищення 600 талібів

Представник сил опору в афганській провінції Панджшер Фахім Дашті заявив про знищення сотень бойовиків руху «Талібан». Про це повідомляє РІА Новини.

«Близько 600 терористів «Талібану» були ліквідовані в різних районах Панджшера з ранку. Більше тисячі бойовиків "Талібану» були захоплені або здалися», – заявив Дашті.

Він пояснив, що у бойовиків почалися проблеми з поставками з інших провінцій.

За інформацією джерела Al-Jazeera в «Талібані» наступ в Панджшері просувається повільно через заміновані дороги. З тієї ж причини бойовики не можуть проникнути в резиденцію губернатора провінції.

Раніше, бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан влаштували стрілянину у Кабулі на честь нібито захоплення останньої провінції Афганістану Панджшер

Агенство Reuters з посиланням на агенцію Shamshad news повідомляє, що внаслідок стрілянини, яку таліби влаштували у п’ятницю, 3 вересня, загинули 17 людей і отримали поранення 41 особа.

Нагадаємо, Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря.