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    Сили опору в Панджшері заявили про знищення сотень талібів

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    Сили опору продовжують протистояти талібам і заявляють про великі втрати серед бойовиків - Сили опору в Панджшері заявили про знищення сотень талібів
    Сили опору продовжують протистояти талібам і заявляють про великі втрати серед бойовиків
    Фото з відкритих джерел

    Захисники афганської провінції Панджшер повідомляють про знищення 600 талібів

    Представник сил опору в афганській провінції Панджшер Фахім Дашті заявив про знищення сотень бойовиків руху «Талібан». Про це повідомляє РІА Новини.

    «Близько 600 терористів «Талібану» були ліквідовані в різних районах Панджшера з ранку. Більше тисячі бойовиків "Талібану» були захоплені або здалися», – заявив Дашті.

    Він пояснив, що у бойовиків почалися проблеми з поставками з інших провінцій.

    За інформацією джерела Al-Jazeera в «Талібані» наступ в Панджшері просувається повільно через заміновані дороги. З тієї ж причини бойовики не можуть проникнути в резиденцію губернатора провінції.

    Раніше, бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан влаштували стрілянину у Кабулі на честь нібито захоплення останньої провінції Афганістану Панджшер

    Агенство Reuters з посиланням на агенцію Shamshad news повідомляє, що внаслідок стрілянини, яку таліби влаштували у п’ятницю, 3 вересня, загинули 17 людей і отримали поранення 41 особа.

    Нагадаємо, Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря.

    Теги: Афганістан Талібан
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    Сили опору в Панджшері заявили про знищення сотень талібів