Сили опору в Панджшері заявили про знищення сотень талібів
Захисники афганської провінції Панджшер повідомляють про знищення 600 талібів
Представник сил опору в афганській провінції Панджшер Фахім Дашті заявив про знищення сотень бойовиків руху «Талібан». Про це повідомляє РІА Новини.
«Близько 600 терористів «Талібану» були ліквідовані в різних районах Панджшера з ранку. Більше тисячі бойовиків "Талібану» були захоплені або здалися», – заявив Дашті.
Він пояснив, що у бойовиків почалися проблеми з поставками з інших провінцій.
За інформацією джерела Al-Jazeera в «Талібані» наступ в Панджшері просувається повільно через заміновані дороги. З тієї ж причини бойовики не можуть проникнути в резиденцію губернатора провінції.
Раніше, бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан влаштували стрілянину у Кабулі на честь нібито захоплення останньої провінції Афганістану Панджшер
Агенство Reuters з посиланням на агенцію Shamshad news повідомляє, що внаслідок стрілянини, яку таліби влаштували у п’ятницю, 3 вересня, загинули 17 людей і отримали поранення 41 особа.
Нагадаємо, Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан». У Кабулі бойовики відзначають цю новину пострілами в повітря.