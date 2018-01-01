В очікуванні снігопадів: в’їзд вантажівок у Київ заборонять

Київська влада готується до великого снігопаду

Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва найближчими днями може бути обмежено. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації. Окрім того, аби робота снігоприбиральної техніки була



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Київська влада готується до великого снігопаду

Через очікуване погіршення погодних умов, зокрема сильний мокрий сніг, посилення вітру, хуртовину та ожеледицю, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту до Києва найближчими днями може бути обмежено. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Окрім того, аби робота снігоприбиральної техніки була ефективною, міська влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати автошляхи від снігу, будуть евакуйовані, попереджають у КМДА.

Також міська влада переконливо просить киян за умов погіршення погоди не користуватися особистим авто, а, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

Нагадаємо, що за прогнозом синоптиків, 18 січня в столиці очікується ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовина, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву висотою 20 см.

Також на території Чернігівської, Сумської, Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей очікуються сильні й дуже сильні снігопади, хуртовини, утворення снігового покриву заввишки до 40 сантиметрів.

Одещину уже у вівторок, 16 січня, засипає снігом.