На Київ насувається циклон. Очікується значне погіршення погоди

18 січня через активний циклон у столиці очікується ускладнення погодних умов

Внаслідок впливу активного циклону в столиці очікується ускладнення погодних умов. Так, синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовину, на дорогах ожеледицю, утворення снігового покриву висотою 20 см. У зв’язку з цим столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати автомобілі на



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Фото: Станіслав Груздєв Пам'ятник закоханим у центрі Києва. Маріїнський парк, грудень 2017 року

18 січня через активний циклон у столиці очікується ускладнення погодних умов

Внаслідок впливу активного циклону в столиці очікується ускладнення погодних умов. Так, синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, посилення вітру до 15-18 м/с, хуртовину, на дорогах ожеледицю, утворення снігового покриву висотою 20 см.

У зв’язку з цим столична влада звертається до водіїв із проханням не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані. Міська влада звертається до водіїв із проханням не користуватися особистим авто під час снігопаду та, за можливості, надавати перевагу громадському транспорту.

У разі необхідності в’їзд великогабаритного та великовантажного транспорту до Києва найближчими днями може бути обмежено.