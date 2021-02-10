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    До Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок

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    Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів - До Львова через снігопади заборонили в’їзд вантажівок
    Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів
    Фото: Катерина Соло/Facebook

    У наступні два дні прогнозують ще сильніший снігопад

    Влада Львова ухвалила рішення з 10 лютого на час негоди не пропускати великогабаритний транспорт у місто, за винятком того, що забезпечує його життєдіяльність. Таке рішення ухвалив міський штаб з оперативного реагування щодо негоди.

    «Ми фактично фіксуємо рішення, що в'їзд в місто для фур є закритий. Дозволений, тільки, якщо вони заїжджають для потреб міста, везуть якусь продукцію і необхідні для життєдіяльності речі. Це контролюватиме поліція», – додав міський голова Львова Андрій Садовий.

    Наразі заборона на в'їзд вантажного транспорту у місто буде діяти до кінця цього тижня. Якщо ж негода триватиме, то й дію обмежень продовжать.

    Також штаб закликав мешканців Львова замість автівок користуватися громадським транспортом у період снігопадів.

    Садовий наголосив на тому, що на наступні два дні прогнозують ще сильніший снігопад, отже для прибирання міста потрібно залучати всі можливі ресурси.

    Протягом двох останніх днів у Львові випало понад 120% місячної норми опадів. 11 і 12 лютого, за прогнозами синоптиків, очікують сильний снігопад і зниження температури повітря до -18 градусів. У місті працюють цілодобово два пункти обігріву для безхатченків.

    До боротьби зі сніговими заметами у Львові залучили навіть коня. Через негоду на Львівщині медикам довелося везти хвору на санях. Люди через замети не могли вийти з під’їздів.

    У четвер, 11 лютого, південний циклон Volker знову ускладнить погоду в більшості областей України.

    Теги: прогноз погоди Львів снігопад негода
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