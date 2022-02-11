Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині

На Рівненщині працівники СБУ стріляли у копачів бурштину, які погрожували сокирами та бензопилами

Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють правомірність дій співробітників Служби безпеки України у Рівненській області. Як повідомили у ДБР, йдеться про сутичку, яка сталась напередодні ввечері. Під час сутички з нелегальними копачами бурштину співробітники СБУ почали стріляти з вогнепальної зброї. П'ятеро цивільних зазнали вогнепальних поранень.

За попередньою інформацією, сутичка між правоохоронцями та копачами бурштину сталася 10 лютого 2022 року приблизно о 17:00 неподалік від села Єльне Сарненського району Рівненської області.

Правоохоронці запідозрили цивільних у незаконному видобутку бурштину й хотіли перевірити цю інформацію. Натомість копачі почали чинити опір правоохоронцям і вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил. Співробітники СБУ, зі свого боку, почали стріляти з вогнепальної зброї.

Отже, внаслідок інциденту п’ятеро цивільних госпіталізували з вогнепальними пораненнями: у чотирьох потерпілих уражені ноги, ще в одного – рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюють.

У ДБР попередньо кваліфікували справу за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у формі позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.