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    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині

    Сутичка між правоохоронцями та копачами бурштину сталася 10 лютого - Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Сутичка між правоохоронцями та копачами бурштину сталася 10 лютого
    фото: ДБР

    На Рівненщині працівники СБУ стріляли у копачів бурштину, які погрожували сокирами та бензопилами

    Слідчі Державного бюро розслідувань перевіряють правомірність дій співробітників Служби безпеки України у Рівненській області. Як повідомили у ДБР, йдеться про сутичку, яка сталась напередодні ввечері. Під час сутички з нелегальними копачами бурштину співробітники СБУ почали стріляти з вогнепальної зброї. П'ятеро цивільних зазнали вогнепальних поранень.

    За попередньою інформацією, сутичка між правоохоронцями та копачами бурштину сталася 10 лютого 2022 року приблизно о 17:00 неподалік від села Єльне Сарненського району Рівненської області.

    Правоохоронці запідозрили цивільних у незаконному видобутку бурштину й хотіли перевірити цю інформацію. Натомість копачі почали чинити опір правоохоронцям і вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил. Співробітники СБУ, зі свого боку, почали стріляти з вогнепальної зброї.

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    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині
    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині

    Отже, внаслідок інциденту п’ятеро цивільних госпіталізували з вогнепальними пораненнями: у чотирьох потерпілих уражені ноги, ще в одного – рана передпліччя. Наразі їхньому життю нічого не загрожує. Тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюють.

    У ДБР попередньо кваліфікували справу за ч. 2 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає покарання у формі позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

    Теги: СБУ бурштин обстріл Державне бюро розслідувань Рівненщина
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    Силовики обстріляли копачів бурштину на Рівненщині