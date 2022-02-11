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    На Прикарпатті судитимуть нацгвардійця зі спільником, які планували замовне вбивство

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    Вилучена правоохоронцями зброя - На Прикарпатті судитимуть нацгвардійця зі спільником, які планували замовне вбивство
    Вилучена правоохоронцями зброя
    фото: dbr

    Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

    Завершено досудове розслідування щодо інструктора з бойової підготовки однієї з військових частин Нацгвардії та громадянина Білорусі, які планували вбивство представника місцевого забудовника. Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє 11 лютого пресслужба ДБР.

    Зазначається, що влітку 2021 року військовослужбовець разом із іноземцем отримав замовлення на вбивство представника однієї із фінансово-промислових груп «Прикарпаття».

    Фігуранти підготували засоби конфіденційного зв'язку, технічні пристрої для моніторингу транспорту, автомобіль, зброю та боєприпаси. Вони стежили за жертвою, вивчали його спосіб життя та щоденні маршрути, щоб визначити найбільш сприятливі для скоєння злочину місце та час.

    За кілька днів до злочину зловмисників викрили правоохоронці.

    Військовослужбовця та іноземця звинувачують у підготовці до вбивства, скоєного на замовлення за попередньою змовою групою осіб, та у придбанні, носінні і зберіганні вогнепальної зброї без дозволу (ч. 1 ст. 14, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15) ), ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.263 КК України).

    Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство за замовником продовжується.

    Напередодні також стало відомо, що ФСБ затримала українця: Росія звинувачує киянина у масовому «мінуванні».

    Також СБУ встановила, що агент білоруських спецслужб готував теракт у Києві.

    Теги: СБУ кримінал вбивство Нацгвардія Івано-Франківщина розслідування боєприпаси
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    На Прикарпатті судитимуть нацгвардійця зі спільником, які планували замовне вбивство