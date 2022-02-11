Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)

Схованка боєприпасів належить бойовикам, які підривали машини українських військових у 2015 році

Служба безпеки України та прикордонники знайшли у селищі Криничне на Луганщині схрон із вибухівкою бойовиків. У 2015 році вони підірвали радіолокаційну станцію та дві машини українських військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ та ДПСУ.

Схрон знайшли у напівзруйнованій будівлі за декілька кілометрів від держкордону. Під час огляду правоохоронці вилучили 75 ручних гранат РГД-5.

За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території Луганщини.

У 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції та двох автомобілів співробітників СБУ й Державної прикордонної служби.

Ворожу диверсійну групу нейтралізували під час масштабної спецоперації у 2018 році, а ватажка бойовиків засудили майже до восьми років ув’язнення.

Нещодавно у Донецькій області Служба безпеки запобігла диверсії бойовиків. Правоохоронці виявили схованку з мінами та вибухівкою біля залізничної колії.