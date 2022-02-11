  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)

    Правоохоронці знайшли 75 гранат РГД-5<br /><br /> - Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)
    Правоохоронці знайшли 75 гранат РГД-5

    фото: ДПСУ/СБУ

    Схованка боєприпасів належить бойовикам, які підривали машини українських військових у 2015 році

    Служба безпеки України та прикордонники знайшли у селищі Криничне на Луганщині схрон із вибухівкою бойовиків. У 2015 році вони підірвали радіолокаційну станцію та дві машини українських військових. Про це повідомили у пресслужбі СБУ та ДПСУ.

    Схрон знайшли у напівзруйнованій будівлі за декілька кілометрів від держкордону. Під час огляду правоохоронці вилучили 75 ручних гранат РГД-5.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)
    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)
    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)
    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)

    За попередніми даними, схованку облаштували учасники диверсійно-розвідувальної групи бойовиків, причетної до серії вибухів на території Луганщини.

    У 2015 році зловмисники здійснили підриви радіолокаційної станції та двох автомобілів співробітників СБУ й Державної прикордонної служби.

    Ворожу диверсійну групу нейтралізували під час масштабної спецоперації у 2018 році, а ватажка бойовиків засудили майже до восьми років ув’язнення.

    Нещодавно у Донецькій області Служба безпеки запобігла диверсії бойовиків. Правоохоронці виявили схованку з мінами та вибухівкою біля залізничної колії.

    Теги: прикордонники бойовики на Донбасі СБУ Держприкордонслужба Луганщина граната склад зброї схованка зброї боєприпаси
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Силовики на Луганщині знайшли бойовий арсенал диверсантів (фото)