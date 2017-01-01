Силовики затримали Саакашвілі

Саакашвілі вручили підозру

Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали. «Ми отримали інформацію, що його затримали. Йому вручили підозру», — заявив він. Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик затриманий, передає InfoResist. [READ_MORE] Про це також



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Саакашвілі вручили підозру

Народний депутат Юрій Дерев'янко заявив, що лідера партії «Рух нових сил» Михайла Саакашвілі затримали. «Ми отримали інформацію, що його затримали. Йому вручили підозру», — заявив він.

Адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький підтвердив, що політик затриманий, передає InfoResist.

Про це також повідомляють народні депутати та активісти, що стоять біля квартири Саакашвілі, де проводить обшуки.

«Саакашвілі вручили підозру, є там нібито один з адвокатів, іншого адвоката не пускають», - сказав член політради «Руху нових сил» Іван Слободянюк.

«Саакашвілі знаходиться зараз у своїй квартирі, нам зараз повідомили, що його затримали, вручили вже чи хочуть вручити підозру», - сказав один з лідерів «РНС» Юрій Дерев'янко.

Він додав, що силовики спробують вивести Саакашвілі з квартири.

«Якось, нібито якимись дворами, його будуть з квартири витягувати чи через дах, чи через вікна», - сказав Дерев'янко.

Пізніше адвокат Павло Богомазов, який вийшов з квартири Саакашвілі повідомив, що Саакашвілі «озвучили, що його підозрюють у сприянні поваленню державного режиму».

Як повідомляв «Главком», сьогодні вранці стало відомо, що у квартиру по вулиці Костьольній, де проживає Саакашвілі, прийшли силовики.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявила, що співробітники Генпрокуратура та Служби безпеки України проводять слідчі дії у квартирі політика.

При цьому ЗМІ стало відомо, що обшуки проводяться у рамках справи щодо фінансування мітингів, організованих партією Саакашвілі в Києві, представниками колишньої влади.