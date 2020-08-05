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    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю

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    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю
    Фото: Нацполіція

    У чоловіка, якого підозрюють в організації схеми збуту боєприпасів, знайшли цілий арсенал

    У Харкові правоохоронці затримали військового за підозрою в торгівлі зброєю і боєприпасами. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили в пресслужбі поліції області.

    За даними поліцейських, 35-річний чоловік організував схему незаконного збуту боєприпасів і вогнепальної зброї.

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    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю
    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю
    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю
    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю
    Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю

    «Під час проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривники до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю і патрони калібру 5,45 мм», - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263) Кримінального кодексу України було розпочато в червні цього року.

    В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.

    Харків зброя розслідування поліція чоловік
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