Силовики затримали у Харкові військового: чоловіка підозрюють у торгівлі зброєю



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Фото: Нацполіція

У чоловіка, якого підозрюють в організації схеми збуту боєприпасів, знайшли цілий арсенал

У Харкові правоохоронці затримали військового за підозрою в торгівлі зброєю і боєприпасами. Про це у вівторок, 4 серпня, повідомили в пресслужбі поліції області.

За даними поліцейських, 35-річний чоловік організував схему незаконного збуту боєприпасів і вогнепальної зброї.

«Під час проведення обшуку за місцем проживання було виявлено та вилучено 4 електродетонатори, 2 корпуси ручних гранат РГД-5, підривники до ручних гранат типу УЗРГМ, рушницю і патрони калібру 5,45 мм», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кримінальне провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст.263) Кримінального кодексу України було розпочато в червні цього року.

В ході досудового розслідування правоохоронці задокументували факт продажу боєприпасів.