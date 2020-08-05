У Калинівці затримали псевдомінера



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Чоловік сказав поліції, що замінував власний будинок

У Калинівці чоловік повідомив, що замінував територію власного домогосподарства. Він зателефонував у поліцію та сказав, що розклав по периметру «розтяжки». В будинку знаходилася його мати.

Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Вінниччини.

Нетверезий чоловік заявив, що в будинку, на подвір'ї, в гаражі та біля воріт він залишив прив’язані гранати, які невдовзі вибухнуть. Крім нього в будинку перебувала його матір. За словами начальника Калинівського відділу поліції Андрія Наконечного, поліцейським, які прибули на місце події, вдалося вмовити нетверезого зловмисника вийти з будинку. Територію домогосподарства ретельно обстежили вибухотехніки, однак жодних небезпечних предметів не виявили.

Зловмисника затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 КК України.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.