Сімейні драми на виборах. На округ до відомого нардепа випустили його колишню дружину



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Народний депутат Віктор Бондар під час випускного вечора у Старосинявському НВК на Хмельниччині. Фото з «Фейсбуку» політика

Громадянка Алла Бондар виграла два суди після чого ЦВК її зареєструвала

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати Аллу Бондар, яка балотується самовисуванцем у 191 окрузі Хмельницької області.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову ЦВК від 2 липня.

Таким чином, ЦВК виконала постанову Верховного суду від 1 липня, якою залишено без змін рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 28 червня.

Суть позову пані Бондар зводилася до того, що їй було відмовлено в реєстрації кандидатом у нардепи на позачергових парламентських виборах. Підставою послужило те, що вона в автобіографії не вказала попереднє прізвище Якименко, яке вона змінила на Бондар у 2014 році. Цим, на думку ЦВК, Бондар не дотрималася статті 55 Закону України «Про вибори народних депутатів України».

Водночас Шостий апеляційний адміністративний суд вважає, що такі висновки ЦВК є неправильними, оскільки з наданих позивачем документів свідчить, що прізвище вона змінила у зв’язку з укладенням шлюбу у 2007 році. При цьому, ст. 55 закону про вибори народних депутатів не вимагає зазначення відомостей, про які йдеться в оспорюваній постанові, в той час, як Роз’яснення №909, на яке посилається ЦВК, носить рекомендаційний характер.

Віктор та Алла Бондарі розглядають вишиванки у Великих Сорочинцях у 2009 році. Фото УНІАН

«Колегія суддів приходить до висновку, що незазначення у автобіографії попереднього прізвища слід вважати неточністю, яку можливо усунути шляхом внесення до документу виправлень… Виявлені недоліки або неточності в поданих кандидатом Бондар на реєстрацію документах не можуть свідчити про відсутність таких документів, відповідно до пункту 2 частини першої статті 60 Закону України «Про вибори народних депутатів України», і є підставою для їх виправлення», - вважає суд.

За інформацією «Главкому», Алла Бондар є колишньою дружиною нинішнього нардепа Віктора Бондара, який також балотується у 191 виборчому окрузі. Востаннє Віктор Бондар показав Аллу у своїй електронній декларації за 2015 рік. У наступні роки вона звідти зникла. У 2018 році політик засвітився на львівському джаз-фесті у компанії 26-річної одеситки Інни Анісімової, з якою він зустрічається.

Віктор Бондар та його дівчина Інна

У короткій інформації про себе кандидат у нардепи Алла Бондар зазначила, що мешкає в смт Гостомель Київської області. У цьому ж місті живе діючий народний депутат.

У передвиборній програмі Алла Бондар зазначила, що йде до Верховної Ради, «щоб підтримати курс президента України, працювати у коаліції демократичних сил та захистити інтереси Хмельниччини». Вона виступає за скорочення кількості народних депутатів у Верховній Раді України до 300 осіб та обмеження можливості повторного обрання народного депутата два терміни поспіль.

За неофіційною інформацією, за висуненням Алли Бондар можуть стояти люди з партії «Відродження». Це є своєрідною помстою Віктору Бондарю, який вийшов з партії на початку червня 2019 року. Як відомо, 7 червня партії Опозиційний блок, «Відродження», «Партія миру і розвитку», «Наші» та «Довіряй справам» об'єдналися перед парламентськими виборами.

Наголосимо, що політик Віктор Бондар двічі перемагав на парламентських виборах у 191 виборчому окрузі. У 2012 році він набрав 25,40%, у 2014 році – 18,61%.