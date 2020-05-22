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    Сім'я загиблого саудівського журналіста Хашоггі пробачила його вбивць

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    Джамаль Хашоггі&nbsp;був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року - Сім'я загиблого саудівського журналіста Хашоггі пробачила його вбивць
    Джамаль Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року
    Фото: saudigazette.com.sa

    Син Хашоггі повідомив, що сім'я прощає вбивць з нагоди місяця Рамадан

    Салах Хашоггі, син убитого в Туреччині саудівського журналіста Джамаля Хашоггі, заявив, що сім'я помилувала вбивць його батька. Свою заяву він написав на своїй публічній сторінці у Twitter.

    Про це пише Saudi Gazette.

    Також зазначено, що рішення пробачити вбивць батька сім'я прийняла під час місяця Рамадану - священного посту для мусульман.

    «У цю доброчесну ніч цього священного місяця ми згадуємо вислів Бога Всемогутнього в його священній книзі: «Відплата поганих вчинків рівноцінна їм, але той, хто помилує і примиряє - нагороду отримає у Бога». Таким чином, ми, сини мученика Джамаля Хашоггі, повідомляємо, що ми прощаємо тих, хто вбив батька - нехай він спочине з миром», - цитує газета висловлювання сина вбитого журналіста.

    Нагадаємо, у грудні 2019 року, п'ять осіб засудили до смертної кари у справі про вбивство в консульстві Саудівської Аравії в Туреччині журналіста Джамаля Хашоггі. Ще трьох засудили до 24 років позбавлення волі після розслідування. Всього в розслідуванні брала участь 31 особа, з яких 21 людину взяли під варту.

    Хашоггі був убитий в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, Туреччина, 2 жовтня 2018 року.

    Туреччина вбивство Саудівська Аравія розслідування журналіст
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