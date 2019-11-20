Син експрезидента Німеччини був убитий під час лекції в клініці



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Поліції вдалося затримати підозрюваного. Його мотиви поки невідомі

У вівторок, 19 листопада, під час читання медичної доповіді в одній із клінік Берліна був убитий син колишнього президента Німеччини Ріхарда фон Вайцзеккера, лікар Фрітц фон Вайцзеккер.

Про це повідомляє DW.

Фрітц фон Вайцзеккер був головою відділення внутрішньої медицини приватної берлінської клініки, розташованої біля Шарлоттенбургского палацу.

Він читав доповідь у своїй клініці перед 20 слухачами, коли на нього напав чоловік, який знаходився серед глядачів, і завдав ножове поранення. В результаті 59-річний лікар помер.

Повідомляється також, що в результаті нападу серйозні травми отримав один із слухачів лекції, який намагався захистити фон Вайцзеккера. З важким пораненням його госпіталізували.

Поліції вдалося затримати підозрюваного. Його мотиви поки невідомі.