Син нардепа Попова підозрюється у ще п’яти пограбуваннях за місяць

У листопаді в Оболонському районі сталися шість пограбувань магазинів, у яких підозрюється син Попова

Син народного депутат Ігоря Попова – Богдан Попов - підозрюється у 6 пограбуваннях. Про це повідомляють Надзвичайні новини, аналізуючи зведення Відділу кримінальної поліції Оболонського Управління поліції ГУ НП у Києві про факти нападу на магазини в Оболонському районі. Так, перший розбій стався 5 листопада, близько 4:40 у магазині



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Затриманий син Ігоря Попова

У листопаді в Оболонському районі сталися шість пограбувань магазинів, у яких підозрюється син Попова

Син народного депутат Ігоря Попова – Богдан Попов - підозрюється у 6 пограбуваннях.

Про це повідомляють Надзвичайні новини, аналізуючи зведення Відділу кримінальної поліції Оболонського Управління поліції ГУ НП у Києві про факти нападу на магазини в Оболонському районі.

Так, перший розбій стався 5 листопада, близько 4:40 у магазині «Світ пива» біля метро «Мінська». Як повідомив заявник, у приміщення забігли троє невідомих чоловіків, одягнених у чорне вбрання, їхні обличчя були закриті шарфами темного кольору. При собі мали предмети, схожі на пістолети й автомат, після чого один із нападників підійшов до каси і самостійно забрав із каси гроші розміром 2500 грн.

Потім увечері 21 листопада двоє невідомих напали на продуктовий магазин в Оболонському районі та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали з каси 3 тис. грн. При цьому, вони вдарили по голові одного з продавців.

Того ж вечора двоє невідомих у балаклавах вкрали 6300 грн зі ще одного магазину на вул. Героїв Дніпра.

Після цього пішов ще один розбій - 24 листопада невідомі напали на магазин «Продукти», вдарили продавця і вкрали 7100 грн.

На наступний день, 25 листопада, двоє невідомих обікрали магазин «Крамничка», з якого винесли 500 грн.

Поліцією було вилучено відеозаписи з камер спостереження, судячи з яких у правоохоронних органів є всі підстави підозрювати Попова і Чобана у скоєних нападах.

Раніше «Главком» повідомляв, що 26 листопада, двоє невідомих у балаклавах скоїли розбійний напад що на продуктовий магазин «Святковий»на пр-ті Рокоссовського, 3, після чого один зі злочинців був затриманий.

Потім депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» Ігор Попов повідомив, що його 14-річний син скоїв злочин.

Синові нардепа Попова вручили підозру в розбої. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.