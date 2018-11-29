Синод у Стамбулі сьогодні затвердить текст Томосу та дату Собору для України



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У Стамбулі третій день триває засідання синоду Вселенського патріархату

На 18 годину запланована служба у храмі Святого Георгія, що на території Вселенського патріархату, адже синод до цього часу завершить зібрання

У Стамбулі розпочалося засідання синоду, на якому очікується затвердження тексту Томоса та дати проведення Об’єднавчого собору в Україні.

«Сьогодні переддень святого Андрія, це особливе свято у Вселенському патріархаті, оскільки з ім’ям цього апостола пов’язують заснування тут першої християнської громади, і сам апостол вважається небесним покровителем Вселенської церкви. На 18-ту запланована служба у храмі Святого Георгія, що на території Вселенського патріархату. До цього часу засідання синоду закінчиться», - розповіли агентству джерела в патріархаті.

О 9.50 за місцевим часом (8.50 за Києвом – ред.) до будівлі, де проходить засідання синоду, прибув Вселенський патріарх Варфоломій. Він привітався з присутніми, від коментарів відмовився.

Як повідомляв раніше директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який зараз перебуває в Стамбулі, Томос буде затверджений на цьому синоді, також буде визначено дату проведення Собору в Києві, на якому буде оголошена церква та обрано предстоятеля, який приїде в Константинополь, щоб отримати Томос після співслужіння зі Вселенським патріархом.

Як повідомлялося, синод Вселенського патріархату розпустив Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Нагадаємо, у Стамбулі розпочалося засідання синоду Вселенського патріархату, на якому мають оголосити дату проведення Собору помісної церкви України та можуть затвердити Томос про надання їй автокефалії. Засідання синоду триватиме 27-29 листопада у резиденції Вселенського патріарха.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

Джерело: Укрінформ