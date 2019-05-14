Синоптик назвала області, де пройдуть дощі з грозами



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У середу, 15 травня, дощі з грозами найімовірніші у західних областях і на півночі України, проте на сході, у центрі та півдні буде сухо та сонячно, хіба що локальні дощі зачеплять Вінниччину та Одещину

В Україні відчутно потепліє. У середу, 15 травня, на сході та на півдні стовпчики термометрів можуть досягти +24+28 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«На решті території України також очікується температурний ще той комфорт - протягом дня +20+25 градусів. На заході - трохи свіжіше, але також тепло, +17+23 градуси», - зазначила вона.

За її даними, у середу дощі з грозами найбільш ймовірні в західних областях, а також на півночі України.

«Дощі очікуються від невеликих до короткочасних злив, тому парасолі будуть найактуальнішим предметом найближчими днями», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

Проте на сході, у центрі та на півдні світитиме сонце і буде сухо, хіба що локальні дощі можуть зачепити Вінниччину та Одещину, додала синоптик.

У Києві завтра - місцями районні дощі, грози. У столиці очікується тепла погода, вдень до +22+24 градусів.

«Трохи дивують наріканя на дощі - адже це травень, який поливає довкілля і робить повітря таким божественно пахучим, що потім можна буде все літо згадувати», - підсумувала Діденко.