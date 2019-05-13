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    Синоптик повідомила, коли в Україні почнеться період сухої сонячної погоди

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    Синоптик повідомила, коли в Україні почнеться період сухої сонячної погоди
    Фото: Укрінформ

    Діденко уточнила, що найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишається у західних областях, також дощі можуть періодично падати на Вінниччину та Одещину

    В Україні, у вівторок, 14 травня ще погуляють дощі, погримлять грозами - і все. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    «15 травня дощі спробують щось там сказати, але вже так, навздогін, місцями. І з 16 травня у більшості областей України почнеться період сухої сонячної погоди. Так що, кому сіяти-садити без дощу треба, гуляти чи організовувати заходи на відкритому повітрі - вже пишіть сценарії і готуйте насіння з саджанцями», - написала Діденко.

    Проте синоптик уточнила, що найближчого тижня висока ймовірність дощів все ж залишається у західних областях. Також дощі можуть періодично падати на Вінниччину та Одещину.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Температура повітря буде високою, протягом дня +20+25 градусів, лише завтра, 14 травня, на заході похолодає до +13+19 градусів, а подекуди й до +10+14 градусів. Холод прийде із сусідньої Польщі.

    У Києві 14 травня очікується місцями дощ, гроза.

    Повітря прогріється до +22+23 градусів.

    «Надалі тепла погода в столиці переважатиме, та й дощі поступово підсихатимуть… Нагадую про всяк випадок: циклон - це коли дощі, антициклон - коли сонячно», - резюмувала синоптик.

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