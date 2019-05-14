Прогноз погоди на вівторок: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами



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Повітря в Україні сьогодні прогріється до +25

У Києві сьогодні вдень місцями короткочасний дощ, температура 20-25°

В Україні у вівторок, 14 травня, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря вдень прогріється до +25°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«14 травня мінлива хмарність. У західних областях, вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 20-25°, у західних областях 15-20°.

У Києві сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень у столиці 20-25°.

Раніше синоптик повідомила, коли в Україні почнеться період сухої сонячної погоди.