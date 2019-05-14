  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Прогноз погоди на вівторок: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами

    • Розсилка
    Повітря в Україні сьогодні прогріється до +25 - Прогноз погоди на вівторок: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами
    Повітря в Україні сьогодні прогріється до +25

    У Києві сьогодні вдень місцями короткочасний дощ, температура 20-25°

    В Україні у вівторок, 14 травня, місцями очікуються короткочасні дощі з грозами, температура повітря вдень прогріється до +25°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «14 травня мінлива хмарність. У західних областях, вдень в Україні, крім півдня, місцями короткочасні дощі, грози. У південній частині вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться в повідомленні.

    Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 20-25°, у західних областях 15-20°.

    1557749_01

    У Києві сьогодні вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вдень у столиці 20-25°.

    Раніше синоптик повідомила, коли в Україні почнеться період сухої сонячної погоди.

    Читайте також
    прогноз погоди Укргідрометцентр Україна повітря вітер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ