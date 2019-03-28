Синоптик повідомив, коли в Ужгороді зацвіте сакура

Сакура була завезена в Ужгород у 1923 році

Синоптики прогнозують початок цвітіння сакури в Ужгороді з 10-14 квітня. Про це повідомив начальник Закарпатського обласного центру з гідрометеорології Василь Манівчук, пише УНН.

В Ужгороді Закарпатської області синоптики прогнозують початок цвітіння сакури 10-14 квітня.



Нагадаємо, в минулому році у відповідь на прохання голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля на період цвітіння сакур та травневі свята Укрзалізниця призначила додаткові потяги сполученням Київ – Ужгород та сполученням Харків – Ужгород, а також у зворотному напрямку.

Також минулого року Мукачево оголосили містом закарпатської сакури.

Наприкінці квітня Ужгород перетворюється на справжній райський сад, адже починає цвісти екзотична японська вишня − сакура. Ці дерева ростуть лише в Японії, кількох штатах Америки та на Закарпатті. Щороку, щоб побачити красиве природне явище, в Ужгород з'їжджаються тисячі туристів. Пік цвітіння, коли гілки сакури вкриваються пишними рожевими квітами − неймовірно захоплююче явище.

Саме в Ужгороді розташована найбільша в Європі Алея сакур, що простягнулася вздовж берега Ужа, на Православній та Київській набережних.

Сакура була завезена в Ужгород 1923 року. Саме в той час чеська влада активно розбудовувала мікрорайон Галагов, сьогодні − центр Ужгорода. Цей район у той час був болотистою місцевістю, багатьом рослинам цей ґрунт не підходив. Саме тому вирішили висаджувати сакуру, яка успішно прижилася у м'якому закарпатському кліматі.