Синоптик про перші дні літа: атмосферні стрибки та «какофонія» із дощами графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві вихідними ймовірність дощу є, проте, без тривалих злив

Перші літні вихідні, 1 та 2 червня, будуть з різною температурою повітря, в залежності від регіону, та подекуди з дощами.

Про це синоптик Наталка Діденко написала у своєму Telegram-каналі.

«Перші літні вихідні в Україні будуть з такими атмосферними стрибками, що в нас з Апельмоном вже крутиться голова», - розповіла синоптик.

Літо в Україні у більшості областей розпочнеться за умов +24+30 градусів. На Заході - трохи нижче, +20+25 градусів.

А на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +28+33 градуси, подекуди, як я вже сказала, очікується до +33+35 градусів.

«Дощі. Тут взагалі якась какофонія. Атмосферні фронти далекого північного циклону та деякі фронти-мальки зумовлять дощі з грозами вздовж смуги Вінниччина-Черкащина-Полтавщина-Сумщина-Харківщина. Грози можуть супроводжуватися шквалом та градом!», - написала пані Діденко.

Вона додала, що захід також отримає свою чергову порцію вологи, проте 1-2 червня опади тут будуть перериватимуться сонячними проясненнями. Така ж ситуація буде на Одещині - лише локальні дощі та грози.

Ну, а все що поза цією дощовою територією - сухо та спекотно. Південь, Схід та значна частина Центру.

У Києві вихідними ймовірність дощу є, проте, без тривалих якихось злив. Температура повітря у столиці становитиме практично ідеальні для вихідних +25+28 градусів.