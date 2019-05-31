У Києві очікується гроза
Сьогодні повітря у столиці прогріється до +27 градусів
У п’ятницю, 31 травня, у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози.
На природі слід:
- спуститися у низину;
- відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;
- відійти подалі від водойм;
- на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами;
- сидіти на галявинах;
- ховатися під скелями;
- іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;
- купатися.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Як повідомлялося, синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві 31 травня грозові дощі. «У столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +25, +27 градусів», - написала Діденко.