У Києві очікується гроза



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Сьогодні повітря у столиці прогріється до +27 градусів

У п’ятницю, 31 травня, у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

Управління з питань цивільного захисту нагадує основні правила поводження під час грози.

На природі слід:

спуститися у низину;

відійти від поодиноких дерев, стовпів, вишок;

відійти подалі від водойм;

на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці;

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе;

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе);

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або у кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами;

сидіти на галявинах;

ховатися під скелями;

іти відкритою місцевістю у мокрому одязі або щільною групою;

купатися.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, синоптик Наталка Діденко прогнозує в Києві 31 травня грозові дощі. «У столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +25, +27 градусів», - написала Діденко.