Завтра Україну очікує спека до +32 градусів і дощі з грозами



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У Києві очікується дощ, гроза і +25 градусів

Діденко обіцяє, що температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі та районах області

В Україні завтра, 31 травня, в західних областях, у північній частині та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. «Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина», написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, на решті території – сухо і сонячно.

«Вітер буде переважно з північного заходу, на сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути», - попередила метеоролог.

Діденко обіцяє, що температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.

«Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси», - уточнила Діденко.

Синоптик прогнозує, що і в Києві 31-го травня весна таки пустить сльозу прощання до наступного року.

«У столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +24, +25 градусів», - написала Діденко.

«Весно, ми тебе дуже любимо і завжди чекаємо, як найбільше прекрасне диво.

Дякуємо за перші калюжі, бруньки, скромне синє небо, білі хмарки, навіть рясні дощі, бузок, півники, грози, веснянки, щастя сонця й тепла і вічну світлу надію. Приходь!», - попрощалася з весною синоптик.

Також вона зазначила, що домінування сухого та спекотного повітря, провокуватиме посилення пожежної небезпеки, тому варто бути особливо обережними з вогнем!