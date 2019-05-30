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    Суспільство

    Завтра Україну очікує спека до +32 градусів і дощі з грозами

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    У Києві очікується дощ, гроза і +25 градусів - Завтра Україну очікує спека до +32 градусів і дощі з грозами
    У Києві очікується дощ, гроза і +25 градусів

    Діденко обіцяє, що температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі та районах області

    В Україні завтра, 31 травня, в західних областях, у північній частині та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. «Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина», написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    За словами Діденко, на решті території – сухо і сонячно.

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    «Вітер буде переважно з північного заходу, на сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути», - попередила метеоролог.

    Діденко обіцяє, що температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.

    «Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси», - уточнила Діденко.

    Синоптик прогнозує, що і в Києві 31-го травня весна таки пустить сльозу прощання до наступного року.

    «У столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +24, +25 градусів», - написала Діденко.

    «Весно, ми тебе дуже любимо і завжди чекаємо, як найбільше прекрасне диво.
    Дякуємо за перші калюжі, бруньки, скромне синє небо, білі хмарки, навіть рясні дощі, бузок, півники, грози, веснянки, щастя сонця й тепла і вічну світлу надію. Приходь!», - попрощалася з весною синоптик.

    Також вона зазначила, що домінування сухого та спекотного повітря, провокуватиме посилення пожежної небезпеки, тому варто бути особливо обережними з вогнем!

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