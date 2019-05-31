Сьогодні в Україні очікується спека і дощі з грозами



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У Києві очікується дощ, гроза і температура повітря до +27 градусів

Температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі

В Україні 31 травня в західних областях, у північній частині та на Вінниччині пройдуть дощі з грозами. «Єдиний натяк на сухий острівець 31 травня - Волинь та Рівненщина», написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Діденко, на решті території, а це здебільшого схід країни – буде сухо і сонячно.

«Вітер буде переважно з північного заходу, на сході - південно-східний, невеликий, максимум помірний. Хоча там, де грози, може рвонути», - попередила метеоролог.

Діденко обіцяє, що температура повітря буде найвищою на півдні та сході України, а також у Дніпрі та районах області: +26+32 градуси.

«Загалом передбачається +25+30 градусів, на Заході +18+23 градуси», - уточнила Діденко.

Синоптик прогнозує, що і в Києві 31-го травня очікуються також грозові дощі.

«У столиці очікується дощ, гроза. Температура повітря буде комфортною, +25, +27 градусів», - написала Діденко.