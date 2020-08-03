В Україну повертається спека: прогноз синоптиків на тиждень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очікується до +35 градусів у центрі, на півдні та сході країни

В Україні протягом тижня буде переважно сухо і тепло, місцями спекотно. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 3 серпня, температура повітря прогріється до +28 градусів вдень, а вночі від +11 до +18.

У вівторок, 4 серпня, трохи спекотніше стане в центральній, східній і південній частинах країни - до 31 градуса тепла.

Така ж погода збережеться і в середу, а в четвер стане ще спекотніше. До 34-35 градусів в центрі, на півдні та сході і вище 31 градуса - на заході.

Спека протримається аж до вихідних.

Раніше синоптики повідомили, що Україну накриє антициклон Claws. Так, сьогодні на заході і півночі країни вдень буде від +24 до +26 градусів, а вночі - від +12 до +14. На сході, півдні та в центрі країни вдень від +25 до +27 градусів, а вночі - від +12 до +14.

Також синоптики повідомляли, що українців у цьому році чекає дуже спекотний серпень з аномальними для цього місяця температурами. Також будуть побиті всі температурні рекорди.