Синоптик розказала, якою буде погода на вихідних і коли чекати потепління



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За даними синоптика, у суботу-неділю українців очікує морозна погода, у неділю на заході та півночі почнеться підвищення температури, а в понеділок потепління охопить більшу частину території України

Вихідними, 23-24 лютого, антициклон витіснить з України сьогоднішню негоду, яка охопила Захід та Південь, і тому суттєві опади малоймовірні. Проте похолодання посилиться. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За даними синоптика, у нічні години 23-24 лютого очікується -7-13 градусів, на північному сході -12-17 градусів, вдень -3-9 градусів.

«Вже вдень у неділю на заході та півночі почнеться підвищення температури повітря до 3 морозу-2 тепла. А в понеділок потепління охопить більшу частину території України», - зазначає вона.

За даними синоптика, у Києві субота-неділя будуть морозними, вночі передбачається -6-9 градусів, на околицях, при проясненнях, до -10 градусів.

Вдень 23 лютого буде близько -4-6 градусів, 24 лютого почнеться послаблення морозу, до 0,-2 градусів.

А вже в понеділок у Києві очікується +2+4 градуси.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com