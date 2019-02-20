Атмосферні фронти принесуть в Україну мокрий сніг та дощі



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За прогнозами синоптика, 23-24 лютого опади послабнуть, проте зміцніє мороз

Завтра,21 лютого, атмосферні фронти принесуть мокрий сніг у східні області України, на заході пройдуть дощі, на решті території суттєві опади малоймовірні. Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у Facebook.

«Завтра, 21 лютого, - сильний вітер, на сході мокрий сніг, початок похолодання. Ще поки слабке. Але ж атмосфера вже почала перебудовуватися. Якщо болить голова чи, взагалі, якийсь фізичний стан не такий, не дивуйтеся і не лякайтеся. Бо йде зміна погоди», - зауважила синоптик.

Вона уточнила, що похолодання поки слабке, але атмосфера вже почала перебудовуватися.

Температура повітря протягом дня становитиме 3-8 градусів тепла, вночі від 3 тепла до 3 градусів морозу. На заході України протягом дня повітря прогріється до 5-10 градусів тепла.

«22 лютого у більшості областей України подальше похолодання до помірних морозів. І одночасно - сильний сніг, мокрий сніг, хуртовини, штормовий вітер, посилення ожеледиці. Лише на півночі опади не будуть сильними, максимум помірними, але холодно», - пише Діденко.

Вітер в Україні північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

За прогнозами синоптика, 23-24 лютого опади послабнуть, проте зміцніє мороз.

20 лютого, у День Героїв Небесної сотні, у Києві, як і повідомлялось, пройшов невеликий дощ.

Нагадаємо, День пам'яті Героїв Небесної сотні відзначається щорічно 20 лютого згідно з Указом президента від 11 лютого 2015 року № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні».

Саме в ці дні п'ять років тому під час Революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.

20 лютого 2014 загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад ста активістів Майдану. 21 лютого 2014 року офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану.