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    Після морозів у Київ прийде друге бабине літо

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    Після морозів у Київ прийде друге бабине літо

    Наступного тижня у Києві очікується значне потепління

    У п’ятницю, 1 листопада, у Києві утримається суха холодна погода, оскільки антициклон Ольденбургія (Oldenburgia) міцно тримається над Україною

    Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 1-го листопада - сухо та холодно, вдень не вище +6 градусів», - написала вона.

    За її прогнозом, у суботу температура повітря підніметься вже до +8, а в неділю - дощ, вітер та +12 градусів.

    Проте, на наступному тижні стане тепліше, і «може розігнатися навіть до +16 градусів», повідомила Діденко.

    Як повідомлялося, 12 жовтня у Києві розпочалося бабине літо. Стовпчик термометра піднявся вище +23 градуси. Станом на 15 жовтня бабине літо в столиці встановило два температурні рекорди.

    Після полудня 15 жовтня було встановлено ще один температурний рекорд: стовпчик максимального термометра піднявся до +24,1, що на 0,4 градуса вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 році, тобто 134 роки тому.

    19 жовтня у Києві яскраве бабине літо ознаменувалось четвертим температурним рекордом.

    Аномальне тепло в середині жовтня спричинило цвітіння дерев у Києві, які зазвичай квітнуть навесні.

    За даними кліматологів, бабине літо у Києві тривало 12 днів.

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