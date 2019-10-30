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    В Україні вночі очікуються заморозки до -6 градусів

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    В Україні вночі очікуються заморозки до -6 градусів

    У Києві цієї ночі -2-4 градуси, вдень до +5

    В Україні в ніч на 31 жовтня очікуються заморозки до -6 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    «31 жовтня в Україні переважатиме погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла; у більшості південних областей, Криму та на Закарпатті вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 4-9 градусів тепла», – мовиться у повідомленні.

    У Києві вночі -2-4 градуси, вдень до +5. опадів не очікується.

    Раніше синоптик попередила про похолодання найближчими днями.

    Крім того, сьогодні й у Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу.

    прогноз погоди Укргідрометцентр вітер
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