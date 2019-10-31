Від –6 градусів вночі до +9 вдень: прогноз погоди в Україні на четвер



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Сьогодні в Україні опадів не прогнозують

У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень 3-5° тепла

У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується до 6° морозу вночі і до 9° тепла вдень. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«31 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у більшості південних областей, Криму та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла», - зазначається у повідомленні

У Києві сьогодні також мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

Раніше синоптик попередила про похолодання найближчими днями.

Крім того, в середу у Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу.