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    Події в Україні

    Від –6 градусів вночі до +9 вдень: прогноз погоди в Україні на четвер

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    Сьогодні в Україні опадів не прогнозують - Від –6 градусів вночі до +9 вдень: прогноз погоди в Україні на четвер
    Сьогодні в Україні опадів не прогнозують

    У Києві сьогодні мінлива хмарність, вдень 3-5° тепла

    У четвер, 31 жовтня, в Україні очікується до 6° морозу вночі і до 9° тепла вдень. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «31 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у більшості південних областей, Криму та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла», - зазначається у повідомленні

    У Києві сьогодні також мінлива хмарність і без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 3-5° тепла.

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    Раніше синоптик попередила про похолодання найближчими днями.

    Крім того, в середу у Карпати прийшла зима - вісім градусів морозу.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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