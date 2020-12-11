На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)

У Києві дороги і тротуари покриті шаром льоду

Обробка вулиць Києва протиожеледними засобами триває без перерви

У суботу, 12 грудня, у Києві на дорогах знову очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Обробка вулиць і тротуарів протиожеледними засобами триває без перерви майже добу. Дорожники столиці продовжують ліквідовувати наслідки крижаного дощу.

Як повідомили в корпорації «Київавтодор», нині задіяно 193 одиниці спецтехніки. Також працюють 69 бригад із ручного прибирання у складi 448 працівників. У разі погіршення погодних умов кількість техніки буде збільшено.

Особливу увагу приділяють тротуарам, сходам у підземні і надземні пішохідні переходи.

Крім того, до боротьби з ожеледицею залучені майже 5 тисяч працівників житлових та комунальних служб та служб зеленого господарства, а також задіяно 60 одиниць техніки служб.

Тротуари поблизу закладів громадського харчування, магазинів, торгових центрів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, у комунальній корпорації закликали не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.

Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств.

За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

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