На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
Обробка вулиць Києва протиожеледними засобами триває без перерви
У суботу, 12 грудня, у Києві на дорогах знову очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Обробка вулиць і тротуарів протиожеледними засобами триває без перерви майже добу. Дорожники столиці продовжують ліквідовувати наслідки крижаного дощу.
Як повідомили в корпорації «Київавтодор», нині задіяно 193 одиниці спецтехніки. Також працюють 69 бригад із ручного прибирання у складi 448 працівників. У разі погіршення погодних умов кількість техніки буде збільшено.
Особливу увагу приділяють тротуарам, сходам у підземні і надземні пішохідні переходи.
Крім того, до боротьби з ожеледицею залучені майже 5 тисяч працівників житлових та комунальних служб та служб зеленого господарства, а також задіяно 60 одиниць техніки служб.
Тротуари поблизу закладів громадського харчування, магазинів, торгових центрів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, у комунальній корпорації закликали не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.
Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.
До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств.
За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.
Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.