  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)

    • Розсилка
    У Києві дороги і тротуари покриті шаром льоду - На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    У Києві дороги і тротуари покриті шаром льоду
    Фото: Київавтодор

    Обробка вулиць Києва протиожеледними засобами триває без перерви

    У суботу, 12 грудня, у Києві на дорогах знову очікується ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Обробка вулиць і тротуарів протиожеледними засобами триває без перерви майже добу. Дорожники столиці продовжують ліквідовувати наслідки крижаного дощу.

    Як повідомили в корпорації «Київавтодор», нині задіяно 193 одиниці спецтехніки. Також працюють 69 бригад із ручного прибирання у складi 448 працівників. У разі погіршення погодних умов кількість техніки буде збільшено.

    Особливу увагу приділяють тротуарам, сходам у підземні і надземні пішохідні переходи.

    Крім того, до боротьби з ожеледицею залучені майже 5 тисяч працівників житлових та комунальних служб та служб зеленого господарства, а також задіяно 60 одиниць техніки служб.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)
    На суботу в Києві оголошено перший рівень небезпеки: крижаний апокаліпсис триває (фото)

    Тротуари поблизу закладів громадського харчування, магазинів, торгових центрів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож, у комунальній корпорації закликали не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.

    Як повідомлялося, у зв'язку із погіршенням погодних умов дорожники Києва перейшли на цілодобовий режим роботи.

    До боротьби з ожеледицею у столиці залучені також 5 тисячі двірників та 60 одиниць техніки житлово-комунальних підприємств. 

    За добу через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

    Медики дали поради, як вберегтися і куди звертатися у разі травмування.

    Читайте також:
    Теги: Київ Укргідрометцентр Київавтодор негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies