  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер: прогноз погоди на 12 грудня

    • Розсилка
    У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем - Мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер: прогноз погоди на 12 грудня
    У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем

    Температура повітря протягом доби становитиме -2 -4 градуси

    В Україні 12 грудня у більшості областей очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

    Вітер буде східний і південно-східний до 12 метрів за секунду.

    Температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, на Одещині та в Криму +2+6 градусів.

    «Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +4+86градусів», ─ стверджує синоптик.

    screenshot_16_02

    У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем. Вітер буде рвучкий східний та південно-східний. Вночі температура повітря знижуватиметься до -6 градусів, а вдень до -1 -3 градусів.

    Нагадаємо, Карпати замітає снігом.

    Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.

    Читайте також: 
    Теги: прогноз погоди снігопад повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies