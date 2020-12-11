Мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер: прогноз погоди на 12 грудня

У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем

Температура повітря протягом доби становитиме -2 -4 градуси

В Україні 12 грудня у більшості областей очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Вітер буде східний і південно-східний до 12 метрів за секунду.

Температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, на Одещині та в Криму +2+6 градусів.

«Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +4+86градусів», ─ стверджує синоптик.

У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем. Вітер буде рвучкий східний та південно-східний. Вночі температура повітря знижуватиметься до -6 градусів, а вдень до -1 -3 градусів.

Нагадаємо, Карпати замітає снігом.

Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.