Мокрий сніг, дощ та поривчастий вітер: прогноз погоди на 12 грудня
Температура повітря протягом доби становитиме -2 -4 градуси
В Україні 12 грудня у більшості областей очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.
Вітер буде східний і південно-східний до 12 метрів за секунду.
Температура повітря найближчої ночі очікується 0-3 градуси морозу, на Сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3-7 градусів, на Одещині та в Криму +2+6 градусів.
«Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах нуля градусів, на Сході буде до 2 морозу, на Заході та Півдні +4+86градусів», ─ стверджує синоптик.
У Києві на вихідних буде волого, вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем. Вітер буде рвучкий східний та південно-східний. Вночі температура повітря знижуватиметься до -6 градусів, а вдень до -1 -3 градусів.
Нагадаємо, Карпати замітає снігом.
Як повідомлялося, в Україні через крижаний дощ дороги перетворились на ковзанки, без світла залишились сотні будинків.