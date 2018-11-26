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    Синоптики попередили про різке погіршення погоди: снігопади та ожеледиця

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    Синоптики попередили про різке погіршення погоди: снігопади та ожеледиця

    Місцями сніговий покрив досягне 15 см

    В Україні в понеділок і вівторок очікується сніг, місцями сильний, на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, в результаті впливу активного циклону вдень 26 листопада та протягом доби 27 листопада у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей очікується ускладнення погодних умов: сніг та мокрий сніг, місцями сильний сніг (приріст снігового покриву 8-15 см), на дорогах ожеледиця, в окремих районах налипання мокрого снігу та ожеледь, 27 листопада у південних та центральних областях пориви вітру 15-20 м/с«, - йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вище вказаних областей.

    На заході України дощ зі снігом. Температура повітря вночі -1...+1 градусів, удень -2...+2 градусів.

    У Карпатах дощ. Температура вночі +4...+6 градусів, вдень +5...+7 градусів.

    На півночі України дощ зі снігом. Температура повітря вночі -1...+1 градусів, вдень -1...+1 градусів.

    У центрі України сніг з дощем. Температура повітря вночі -1...+1 градусів, вдень -1...+2 градусів.

    На сході України сніг з дощем. Температура повітря вночі 0...-2 градуси, удень +0...+2 градусів.

    На півдні України дощ. Температура повітря вночі +1...+4 градуси, вдень +6...+9 градусів.

    У Криму дощ. Температура повітря вночі +2...+4 градусів, вдень +9...+11 градусів.

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