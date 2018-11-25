Киян просять не користуватися власним транспортом у понеділок



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У «Київавтодорі» побоюються, що скупчення особистого транспорту не дозволять чистити дороги

У столиці очікується ожеледиця на дорогах

Через очікувану ожеледицю комунальна корпорація «Київавтодор» просить столичних водіїв не користуватися власним транспортом у понеділок, 26 листопада. Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада у Києві очікується сніг та ожеледиця.

«Враховуючи прогноз погоди, комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автомобілістів з проханням, за можливості, не користуватися завтра власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському, щоб пiд час снiгопаду не заважати роботі снігоприбиральної техніки», - йдеться у повідомленні.