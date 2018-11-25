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    Киян просять не користуватися власним транспортом у понеділок

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    У &laquo;Київавтодорі&raquo; побоюються, що скупчення особистого транспорту не дозволять чистити дороги - Киян просять не користуватися власним транспортом у понеділок
    У «Київавтодорі» побоюються, що скупчення особистого транспорту не дозволять чистити дороги

    У столиці очікується ожеледиця на дорогах

    Через очікувану ожеледицю комунальна корпорація «Київавтодор» просить столичних водіїв не користуватися власним транспортом у понеділок, 26 листопада. Відповідне повідомлення розміщене у Facebook.

    За прогнозом Українського гідрометцентру, 26 листопада у Києві очікується сніг та ожеледиця.

    «Враховуючи прогноз погоди, комунальна корпорація «Київавтодор» звертається до автомобілістів з проханням, за можливості, не користуватися завтра власним автотранспортом, а віддати перевагу громадському, щоб пiд час снiгопаду не заважати роботі снігоприбиральної техніки», - йдеться у повідомленні.

    Раніше «Київавтодор» повідомив, що з першим снігом у неділю автодорівці розпочали обробку вулично-дорожньої мережі протиожеледними матеріалами, аби не допустити зниження рівня безпеки руху.

    В середині дня компанія повідомила, що для боротьби із ожеледицею, що скувала столицю, на вулиці вийшли більше 330 одиниць техніки

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