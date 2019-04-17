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    У Київ іде потепління

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    У Київ іде потепління

    У четвер у Києві без опадів, але надалі дощитиме

    Завтра, 18 квітня, антициклон Katharina покине Україну. І в Київ прийде потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    Вона прогнозує у четвер у Києві без опадів та близько +12+14 градусів.

    «Надалі у столиці є ймовірність періодичних дощиків, буде помірно тепло», - зазначила Діденко.

    «Верба розвивається, вбирається все у красивенне листя, свіже повітря та вітерець гуляють між нами - все, як завжди перед Вербною неділею», - додала вона.

    Як повідомлялося, у четвер дощі відступлять з більшості території України, температура повітря вдень становитиме від +11 до +15 градусів.

    Раніше в Укргідрометцентрі повідомили, що 18-19 квітня у Києві очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°.

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