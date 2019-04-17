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    В Україні поступово теплішатиме з 18 квітня

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    В Україні поступово теплішатиме з 18 квітня

    У четвер дощі відступлять з більшості території України, температура повітря вдень становитиме від +11 до +15 градусів

    Завтра, 18 квітня, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба трохи зачепиться вологість за Одещину та пройдуть подекуди опади в західних областях. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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    «…Потепліє. Температура повітря вдень становитиме +11+15 градусів. Не аж +20, але все ж не +4.», - пише синоптик.

    За її даними, у Києві завтра без опадів та близько +12+14 градусів.

    Карта: Наталка Діденко / facebook.com
    Карта: Наталка Діденко / facebook.com

    Надалі у столиці є ймовірність періодичних дощів, буде помірно тепло.

     

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