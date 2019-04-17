В Україні поступово теплішатиме з 18 квітня
-
Розсилка
У четвер дощі відступлять з більшості території України, температура повітря вдень становитиме від +11 до +15 градусів
Завтра, 18 квітня, антициклон Katharina посуне дощі геть з України. Хіба трохи зачепиться вологість за Одещину та пройдуть подекуди опади в західних областях. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Читайте також
«…Потепліє. Температура повітря вдень становитиме +11+15 градусів. Не аж +20, але все ж не +4.», - пише синоптик.
За її даними, у Києві завтра без опадів та близько +12+14 градусів.
Карта: Наталка Діденко / facebook.com
Надалі у столиці є ймовірність періодичних дощів, буде помірно тепло.