Синоптики попереджають про підйом річок на Закарпатті

Підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області

Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України сьогодні, 21 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області. «За даними Укргідрометцентру, протягом 21 грудня на річках Закарпаття будуть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області

Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України сьогодні, 21 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначимо, що підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області.

«За даними Укргідрометцентру, протягом 21 грудня на річках Закарпаття будуть зберігатися небезпечно високі рівні води: на річці Боржава в районі водпоста Верхні Ремети триватиме підтоплення автодороги Шаланки-В. Ком'яти, сільгоспугідь та присадибних ділянок ряду сіл Іршавського та Виноградівського районів; на річці Латориця - Чоп буде зберігатися затоплення заплави у міждамбовому просторі», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, на всій території України очікується морозна погода, на дорогах буде ожеледиця.