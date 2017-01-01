  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Синоптики попереджають про підйом річок на Закарпатті

    Підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області
    Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України сьогодні, 21 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Зазначимо, що підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області. «За даними Укргідрометцентру, протягом 21 грудня на річках Закарпаття будуть
    • 21 Грудня, 09:10
    • Розсилка

    Підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області

    Синоптики попереджають про підйом рівнів води в річках України сьогодні, 21 грудня 2017 року. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    Зазначимо, що підйом рівнів води в річках очікується в Закарпатській області.

    «За даними Укргідрометцентру, протягом 21 грудня на річках Закарпаття будуть зберігатися небезпечно високі рівні води: на річці Боржава в районі водпоста Верхні Ремети триватиме підтоплення автодороги Шаланки-В. Ком'яти, сільгоспугідь та присадибних ділянок ряду сіл Іршавського та Виноградівського районів; на річці Латориця - Чоп буде зберігатися затоплення заплави у міждамбовому просторі», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, сьогодні, 21 грудня, на всій території України очікується морозна погода, на дорогах буде ожеледиця.

    Читайте також
    прогноз погоди Закарпаття атмосферне явище відкрита вода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ