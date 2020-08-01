За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, – ДСНС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У першому півріччі 2020 року, у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж

У ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя двом тисячам 694 громадянам

У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів.

Про це розповів голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання колегії за підсумками роботи впродовж 6 місяців.

«Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має на сьогодні пріоритетне значення», – доповів Чечоткін.

Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький прозвітував про результати роботи у І півріччі.

Так, підрозділами Служби здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а у ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя двом тисячам 694 громадянам.

Мельчуцький також зауважив на зменшенні кількості класифікованих надзвичайних ситуацій у порівнянні з минулим роком на 40%. При цьому, кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась, що «зумовлено пандемією коронавірусної хвороби».

Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.

Раніше повідомлялося, що в Херсонській області через зливи затопило село Сокологірне. Рівень води на вулицях досяг близько 30 см. Вода пішла у двори домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків.

Нагадаємо, 30 липня, в Україні через негоду без електропостачання залишилися 52 населених пункти. У деяких районах Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об’єктів соціальної інфраструктури, підтоплені підвали, повалені дерева.

Читайте також: