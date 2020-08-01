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    Події в Україні

    За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, – ДСНС

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    У першому півріччі 2020 року, у&nbsp;середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж - За півроку кількість пожеж у лісах зросла утричі, – ДСНС
    У першому півріччі 2020 року, у середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж

    У ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя двом тисячам 694 громадянам

    У першому півріччі 2020 року кількість пожеж у лісах України в порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів.

    Про це розповів голова ДСНС Микола Чечоткін під час засідання колегії за підсумками роботи впродовж 6 місяців.

    «Тільки у лісовому фонді країни кількість пожеж у порівнянні з минулим роком збільшилася у три рази, а площа – у 40 разів. Тому протидія пожежам в екосистемах для ДСНС має на сьогодні пріоритетне значення», – доповів Чечоткін.

    Перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький прозвітував про результати роботи у І півріччі.

    Так, підрозділами Служби здійснено оперативне реагування на 50 надзвичайних ситуацій, а у ході проведення рятувальних та інших невідкладних робіт врятовано життя двом тисячам 694 громадянам.

    Мельчуцький також зауважив на зменшенні кількості класифікованих надзвичайних ситуацій у порівнянні з минулим роком на 40%. При цьому, кількість загиблих та постраждалих внаслідок НС збільшилась, що «зумовлено пандемією коронавірусної хвороби».

    Зазначено, що середньому за добу підрозділи ДСНС ліквідовували 280 пожеж, а в районі проведення операції Об’єднаних сил, де рятувальники продовжують виконувати завдання за призначенням, було надано допомогу органам місцевої влади у відновленні 126 житлових будинків та знешкоджено понад 8800 вибухонебезпечних предметів на територіях Донецької і Луганської областей.

    Раніше повідомлялося, що в Херсонській області через зливи затопило село Сокологірне. Рівень води на вулицях досяг близько 30 см. Вода пішла у двори домоволодінь місцевих жителів і підтопила кілька десятків будинків.

    Нагадаємо, 30 липня, в Україні через негоду без електропостачання залишилися 52 населених пункти. У деяких районах Волинської області пошкоджено дахи і будівлі об’єктів соціальної інфраструктури, підтоплені підвали, повалені дерева.

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    пожежа ДСНС рятувальники
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