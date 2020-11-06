Синоптики розказали, якою буде погода на вихідні

Опадів цими вихідними не передбачається

Температура повітря підвищиться до 14 градусів тепла

В Україні 7-8 листопада буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 14 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 7 листопада, на півночі та в центральній частині країни температура повітря вдень підвищиться до 9-11 градусів тепла, а вночі - 4-6. На сході вдень очікується 8-11 градусів тепла, а вночі - 3-5. На заході вдень прогнозують 11-13 градусів тепла, а вночі - 3-5. На території південних областей вдень температура повітря підвищиться до 12-14 градусів тепла, а вночі - 6-8.

У Києві цього дня опадів не очікують, температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла.

У неділю, 8 листопада, на півночі та в центральній частині країни температура повітря вдень підвищиться до 9-11 градусів тепла, а вночі - 3-6. На сході вдень очікується 8-11 градусів, а вночі - 3-5. На заході та півдні вдень прогнозують 12-14 градусів тепла, а вночі - 5-8.

У Києві цього дня опадів не очікують, температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла.