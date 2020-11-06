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    Синоптики розказали, якою буде погода на вихідні

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    Опадів цими вихідними не передбачається - Синоптики розказали, якою буде погода на вихідні
    Опадів цими вихідними не передбачається
    Фото Станіслава Груздєва, Главком

    Температура повітря підвищиться до 14 градусів тепла

    В Україні 7-8 листопада буде хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень підвищиться до 14 градусів тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

    У суботу, 7 листопада, на півночі та в центральній частині країни температура повітря вдень підвищиться до 9-11 градусів тепла, а вночі - 4-6. На сході вдень очікується 8-11 градусів тепла, а вночі - 3-5. На заході вдень прогнозують 11-13 градусів тепла, а вночі - 3-5. На території південних областей вдень температура повітря підвищиться до 12-14 градусів тепла, а вночі - 6-8. 

    У Києві цього дня опадів не очікують, температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла. 

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    Синоптики розказали, якою буде погода на вихідні
    Синоптики розказали, якою буде погода на вихідні

    У неділю, 8 листопада, на півночі та в центральній частині країни температура повітря вдень підвищиться до 9-11 градусів тепла, а вночі - 3-6. На сході вдень очікується 8-11 градусів, а вночі - 3-5. На заході та півдні вдень прогнозують 12-14 градусів тепла, а вночі - 5-8. 

    У Києві цього дня опадів не очікують, температура повітря підвищиться до 9-11 градусів тепла. 

    вихідні прогноз погоди Укргідрометцентр повітря
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