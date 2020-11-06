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    Суспільство

    Без опадів, але вітряно: прогноз погоди на 6 листопада

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    Без опадів, але вітряно: прогноз погоди на 6 листопада

    Тепло в Україні не відступає — до кінця тижня суттєвого похолодання не буде

    Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада, буде теплою, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів сягатимуть +6…+10 градусів. Щоправда, можливі сильні пориви вітру.

    Про це повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

    6 листопада стане трохи свіжіше, протягом дня температура повітря сягатиме +6…+10 градусів, у південних областях — до +12 градусів.

    Вітер завіватиме з північного заходу, ймовірні сильні пориви. Дощів не прогнозують.

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    У Києві температура повітря становитиме приблизно +8 градусів. Буде сухо та вітряно.

    До слова, вже з 11 листопада поступово прийде похолодання, вночі будуть невеликі морози.

    прогноз погоди повітря вітер Наталка Діденко
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