Без опадів, але вітряно: прогноз погоди на 6 листопада

Тепло в Україні не відступає — до кінця тижня суттєвого похолодання не буде

Погода в Україні в п'ятницю, 6 листопада, буде теплою, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів сягатимуть +6…+10 градусів. Щоправда, можливі сильні пориви вітру.

Про це повідомила у фейсбуці синоптикиня Наталка Діденко.

6 листопада стане трохи свіжіше, протягом дня температура повітря сягатиме +6…+10 градусів, у південних областях — до +12 градусів.

Вітер завіватиме з північного заходу, ймовірні сильні пориви. Дощів не прогнозують.

У Києві температура повітря становитиме приблизно +8 градусів. Буде сухо та вітряно.

До слова, вже з 11 листопада поступово прийде похолодання, вночі будуть невеликі морози.