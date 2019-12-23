За дев’ять днів до нового року закарпатці продовжують збирати гриби (фото)



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Фото: facebook.com

Суддя ужгородського місцевого суду розповів про свій особистий рекорд - 22 грудня він знайшов у лісі великий білий гриб

За дев’ять днів до нового року закарпатці продовжують збирати гриби в лісі. Про чергове вдале полювання посеред зими розповів ужгородець і суддя місцевого суду Юрій Дору.

«Білий гриб. Вечір 22 грудня. Мій особистий рекорд! Ужгород (Шахта)», – написав він у соціальній мережі, додавши фото знайденого гриба.

Фото: facebook.com

Зазначимо, що погода у грудні не перестає дивувати теплом, счьогодня в Україні подекуди очікується до +14°.

Проте у західних областях погода відсьогодні вже зіпсується: пройде сильний дощ, температура вночі 1−6° тепла, вдень 3−8°. У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби 1−3° тепла.