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    За дев’ять днів до нового року закарпатці продовжують збирати гриби (фото)

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    За дев’ять днів до нового року закарпатці продовжують збирати гриби (фото)
    Фото: facebook.com

    Суддя ужгородського місцевого суду розповів про свій особистий рекорд - 22 грудня він знайшов у лісі великий білий гриб

    За дев’ять днів до нового року закарпатці продовжують збирати гриби в лісі. Про чергове вдале полювання посеред зими розповів ужгородець і суддя місцевого суду Юрій Дору.

    «Білий гриб. Вечір 22 грудня. Мій особистий рекорд! Ужгород (Шахта)», – написав він у соціальній мережі, додавши фото знайденого гриба.

    Фото: facebook.com
    Фото: facebook.com

    Зазначимо, що погода у грудні не перестає дивувати теплом, счьогодня в Україні подекуди очікується до +14°.

    Проте у західних областях погода відсьогодні вже зіпсується: пройде сильний дощ, температура вночі 1−6° тепла, вдень 3−8°. У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, температура протягом доби 1−3° тепла.

    прогноз погоди суддя рекорд Ужгород дощ
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