За тиждень до Нового року у Києві жовтневе тепло



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У Києві в грудні йде дощ замість снігу

Теплий грудень встановлює температурні рекорди

У понеділок, 23 грудня, після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році і склало +10,2°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.

В обсерваторії зазначили, що така температура повітря за кліматичною нормою відповідає максимальній температурі 25 жовтня.

«Зважаючи на високий температурний фон і прогноз Українського гідрометцентру, існує велика ймовірність перевищення сьогодні і середньодобової температури повітря у Києві, яка була встановлена у 2015 році», - зауважили кліматологи.

Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.

Нагадаємо, що ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.

З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.

17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси , що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.