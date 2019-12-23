За тиждень до Нового року у Києві жовтневе тепло
Теплий грудень встановлює температурні рекорди
У понеділок, 23 грудня, після полудня стовпчик термометра повторив максимальне значення температури повітря для цього дня, яке було зафіксовано у 2015 році і склало +10,2°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, посилаючись на дані своєї метеостанції.
В обсерваторії зазначили, що така температура повітря за кліматичною нормою відповідає максимальній температурі 25 жовтня.
«Зважаючи на високий температурний фон і прогноз Українського гідрометцентру, існує велика ймовірність перевищення сьогодні і середньодобової температури повітря у Києві, яка була встановлена у 2015 році», - зауважили кліматологи.
Як повідомлялося, День святого Миколая в Києві встановив три температурних рекорди.
Нагадаємо, що ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
З 16 грудня у Києві вже зафіксовано 7 температурних рекордів.
17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році.
Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.
Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.
Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.