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    Суспільство

    В 2019 році українці одружувались в шість разів більше, ніж розлучались

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    В 2019 році українці одружувались в шість разів більше, ніж розлучались

    Водночас, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар

    В Україні протягом 2019 року було зареєстровано у шість разів більше одружень, ніж розлучень.

    Про це передає Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook.

    «У 2019 році українці в шість разів більше одружувались, ніж розлучались», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що з початку року зареєстровано понад 227 тисяч шлюбів.

    Водночас, за даними Мін’юсту, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар.

    Нагадаємо, Мін’юст відкрив офіс протидії рейдерству.

    Міністерство юстиції українці сім'я
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