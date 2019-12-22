В 2019 році українці одружувались в шість разів більше, ніж розлучались



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Водночас, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар

В Україні протягом 2019 року було зареєстровано у шість разів більше одружень, ніж розлучень.

Про це передає Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook.

«У 2019 році українці в шість разів більше одружувались, ніж розлучались», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку року зареєстровано понад 227 тисяч шлюбів.

Водночас, за даними Мін’юсту, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар.

Нагадаємо, Мін’юст відкрив офіс протидії рейдерству.