В 2019 році українці одружувались в шість разів більше, ніж розлучались
Водночас, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар
В Україні протягом 2019 року було зареєстровано у шість разів більше одружень, ніж розлучень.
Про це передає Міністерство юстиції на своїй сторінці у Facebook.
«У 2019 році українці в шість разів більше одружувались, ніж розлучались», – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку року зареєстровано понад 227 тисяч шлюбів.
Водночас, за даними Мін’юсту, розлучилися понад 37 тисяч подружніх пар.
Нагадаємо, Мін’юст відкрив офіс протидії рейдерству.