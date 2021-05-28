Прогноз погоди в Україні на сьогодні: грози, град та шквали

У Києві та області 28 травня прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У п'ятницю Україну заливатимуть дощі

У п'ятницю, 28 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень у північних, більшості центральних областей град та шквали 15-20 м/с, температура вночі становитиме 11-16°, вдень 24-29°.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі; в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, в західних та північних областях - північний, північно-західний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

У Києві та області 28 травня прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 21-23°.

Напередодні гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва.

Також синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.