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    Прогноз погоди в Україні на сьогодні: грози, град та шквали

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    У Києві та області 28 травня прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с - Прогноз погоди в Україні на сьогодні: грози, град та шквали
    У Києві та області 28 травня прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с
    Фото: Главком

    У п'ятницю Україну заливатимуть дощі

    У п'ятницю, 28 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, вдень у північних, більшості центральних областей град та шквали 15-20 м/с, температура вночі становитиме 11-16°, вдень 24-29°.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі; в Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, в західних та північних областях - північний, північно-західний, 5-10 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

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    У Києві та області 28 травня прогнозують короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 21-23°.

    Напередодні гроза знеструмила кілька сотень будинків на околиці Києва.

    Також синоптики дали прогноз до кінця травня: очікуються зливи і літнє тепло.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Прогноз погоди в Україні на сьогодні: грози, град та шквали