У Києві та низці регіонів України почав діяти посилений карантин

Влада столиці наполегливо просить батьків не приводити дітей на ігрові майданчики на час локдауну

У регіонах зі складною ситуацією з коронавірусом запроваджують локальні локдауни

У Києві та ще кількох регіонах України з понеділка, 5 квітня, почав діяти посилений карантин.

У столиці громадським транспортом, у томи числі і метро, скористатися можна лише за наявності спеціальної перепустки. Крім того, закриваються школи та дитячі садки. Столична влада рекомендувала керівникам установ та підприємств перевести співробітників на дистанційну роботу, або, кому можливо, надати відпустки. Обмеження триватимуть до 16 квітня.

Голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан попередив столичних роботодавців про штрафи за порушення карантинних обмежень в офісах, які попри локдаун продовжують функціонувати у повному обсязі.

До слова, КМДА звернулася до поліції через продаж спецперепусток на транспорт.

Також у КМДА розповіли як працюватиме транспорт на час карантину. Варто зазначити, що столична влада розширює пільги та преференції для малого і середнього бізнесу через локдаун.

Тим часом, якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин.

Київщина слідом за столицею також прийняла рішення про додаткові протиепідемічні заходи, які будуть діяти з 5 по 9 квітня.

За словами очільника області, ситуація з захворюваністю на Сovid-19 у всіх районах і громадах Київщини складається по-різному, найбільш високі показники інфікування на Сovid-19 реєструють серед жителів Білоцерківського, Бучанського, Бориспільського районів. А є такі райони, де епідемічна ситуація не настільки напружена. В об’єднаних громадах ситуація також дуже різна

Також з 5 квітня у Чернігові всі школи закриті, а транспортом зможуть користуватися лише люди із спецперепустками. У місті заборонена робота гуртків та кінотеатрів, а також проведення культурних і масових заходів. Цвинтарі будуть працювати лише у будні дні.

У низці міст карантин посилили вже у суботу, 3 квітня. У Запоріжжі обмежили роботу ресторанів та кафе, заборонили масові заходи, закрили спортзали, дозволили працювати лише продовольчим ринкам та магазинам.

У Миколаєві транспорт їздить тільки у визначені години – з 6:30 до 9:00, а також з 16:30 до 19:00. Для проїзду потрібно обовʼязково мати не лише перепустку, а й документи, що посвідчують особу. Учнів шкіл перевели на дистанційне навчання, садки приймають лише дітей працівників критичної інфраструктури.

Напередодні, 4 квітня, підприємці вигнали поліцію, яка хотіла закрити ринок у Миколаєві (відео).

Також у Сумах з 3 квітня заборонено відвідувати парки, спортивні майданчики, прибережні смуги. Також закриті школи. Супермаркетам можна працювати за умови, якщо працюють усі каси – для уникнення черг. Також у місті не можна збиратися більше трьох осіб.

У громадах Полтавщини з суботи заборонена робота кафе, ресторанів та інших закладів харчування. Дозволена тільки доставка і замовлення з собою. Також не можуть працювати торгові центри, розважальні заклади і непродовольчі ринки. Забороняється проведення всіх масових заходів.

Також у зв’язку з різким збільшенням хворих на коронавірус та госпіталізацій у Львові комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила продовжити посилений карантин до 12 квітня.

Раніше стало відомо, скільки українців підтримують жорсткий карантин. Зазначимо, імунолог радить ввести в Україні локдаун на 3-4 тижні.

До слова, «Укрзалізниця» відкриває спецрейси до «червоних зон».

Як повідомлялося, що Зеленський наказав до кінця року щепити від коронавірусу основну масу дорослих українців.

Також відомо, що Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість забезпечити через Національну службу здоровʼя бюджетне фінансування реабілітаційної допомоги пацієнтам, які перенесли коронавірус в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Крім того, лікарі стверджують, що після захворювання на коронавірус у людей виникають ускладнення, деякі з них тимчасові, інші ж стають постійними.

Також на думку міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, Україна має розпочати виготовлення власних вакцин.