Сонячно на заході та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 8-10° тепла

В Україні 5 квітня збережеться прохолодна погода

У понеділок, 5 квітня, у більшості областей України буде сухо, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Температура вдень становитиме від 0 до 12° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«5 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°», – зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

Напередодні синоптик попередила українців про повернення снігопадів.

Раніше повідомлялося, що початок квітня буде досить мінливим через зимові каверзи.

Також синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня.