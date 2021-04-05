  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Сонячно на заході та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 8-10&deg; тепла - Сонячно на заході та дощі на сході: прогноз погоди на сьогодні

    У Києві сьогодні без опадів, температура вдень 8-10° тепла

    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    В Україні 5 квітня збережеться прохолодна погода

    У понеділок, 5 квітня, у більшості областей України буде сухо, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Температура вдень становитиме від 0 до 12° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «5 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у південно-східній частині вдень невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у південних областях від 2° морозу до 3° тепла, вдень 7-12° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°», – зазначається у повідомленні.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 0-2° морозу, вдень 8-10° тепла.

    ukraine_61

    Напередодні синоптик попередила українців про повернення снігопадів.

    Раніше повідомлялося, що початок квітня буде досить мінливим через зимові каверзи.

    Також синоптики розповіли, якою буде погода на початку тижня.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies