Сирійські повстанці привітали угоду про демілітаризацію провінції Ідліб



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Дамаск все одно обіцяє звільнити кожнен метр країни

В вівторок сирійська опозиція привітала угоду про демілітаризацію в провінції Ідліб, яку в понеділок розробили РФ і Туреччина.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Дана угода, на думку повстанців, дозволить попередити наступ сил Дамаску і тим самим врятує останню провінцію, яка і на сьогодні перебуває не під контролем режиму Башара Асада.

Як заявив представник Вільної армії Сирії Мустафа Седжарі, угода також дозволить зберегти життя цивільного населення. Окрім цього, угода про демілітаризацію, на думку Седжарі, мала б допомогти почати політичний процес, внаслідок якого Башар Асад міг би залишити владу.

Зі свого боку Дамаск, хоча і привітав угоду, проте все одно повторив обіцянку звільнити кожен метр території Сирії. Окрім того, як заявив сирійський посол в Лівані, дана домовленість стане гарною перевіркою Туреччини на договороспроможність. Відповідно до вчорашньої угоди, Анкара має за наступний місяць роззброїти повстанців. Зону демілітаризації планують спільно патрулювати сили РФ і Туреччини.

Нагадаємо, 17 вересня російський військовий літак Іл-20 з 14 військовими на борту зник над Середземним морем в 35 кілометрах від узбережжя Сирії. Джерела каналу CNN у Пентагоні зазначили, що Іл-20 збили саме з тих зенітних установок, які свого часу РФ продала Сирії.

Французька армія у свою чергу заперечує будь-яку причетність до удару по російському літаку-розвіднику Іл-20 у Сирії.