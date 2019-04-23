Сироїд пояснила, чому треба обрізати повноваження Зеленського



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У другому турі виборів Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів Фото: Станіслава Груздєва

«Подивіться на всі парламентські демократії Європи – там взагалі все контролює Кабмін», - зауважила Сироїд

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд заявила, що її законопроект «Про президента України» має дві місії, зокрема – «припинити свавілля, бо нинішні закони ставлять президента над Конституцією».

Про це вона сказала в інтерв’ю Главкому.

«З 1996 року багатьма законами України президенти понаділяли себе повноваженнями, які не відповідають Конституції. Частково це було обумовлено скасуванням змін до Конституції 2004 року, яке ініціював Янукович, з подальшим поверненням до тієї Конституції. У багатьох законах ці зміни були внесені виключно під Петра Порошенка. Наприклад, закон про Національну коміcію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – за Конституцією, президент не може призначати голову регулятора. До чого тут він як голова держави та Верховний головнокомандувач? Але в нас так склалося історично, що президент України є арбітром олігархів і НКРЕКП – якраз такий полюс олігархічних інтересів», - заявила Сироїд.

«Інший приклад – закон про Службу безпеки. Президент призначає всіх заступників голови СБУ, голів обласних управлінь. А навіщо нам тоді голова Служба безпеки, обраний парламентом, ми що – йому не довіряємо? Психологічно люди вважають, що як тільки вони за когось проголосують, ця особа стане кращою та мудрішою і буде робити щось унікальне і правильне. Потім через п’ять років вони визнають, що цього не сталося і починають шукати іншого мудрішого. Ця дитяча поведінка. Влада, якою б вона не була, завжди має бути контрольована», - підкреслила віце-спікер Верховної Ради.

Вона зауважила: «Подивіться на всі парламентські демократії Європи – там взагалі все контролює Кабмін. У Британії так вже 600 років, і вони живуть і процвітають».

«Мій законопроект має дві місії. Перша – припинити свавілля, бо нинішні закони ставлять президента над Конституцією. Він у нас більше, ніж король у самодержавстві. А друга місія – захистити президента, безвідносно від прізвища. Коли я зустрілася з Петром Порошенком у 2015 році, я казала, що хочу захистити його як інституцію, я не хочу, щоб її знецінили наприкінці каденції», - повідомила Сироїд.

Вона додала, що законопроект «трохи допрацювали, але була така ж концепція».

«І те саме я можу сказати й майбутньому президенту – я хочу, аби він був успішним, пишатися ним. І я пропоную йому відповідне рішення», - заявила віце-спікер Верховної Ради.

Нагадаємо, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд 23 квітня оприлюднила свій законопроект «Про президента України», який передбачає суттєве зменшення президентських повноважень та передачу багатьох функцій уряду та прем’єр-міністру.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.

Вибори Президента України 2019. Другий тур

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ Недійсними визнано 2.31% бюлетенів

Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).